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Памятник Александру Невскому открыли на западе Москвы

РИАМО
1 час назад

На территории храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО состоялось торжественное открытие памятника Александру Невскому, передает корреспондент РИАМО. Открытие приурочено к 800-летию со дня рождения князя. В ходе церемонии памятник был освящен, также проведено богослужение. Как отметил тележурналист Евгений Попов, установка памятника была инициирована жителями столичного района Проспект Вернадского. К этому вопросы было большое внимание и огромный интерес. Также с открытием памятника всех поздравил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

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