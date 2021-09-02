В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Погода в Москве: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из‑за ветра

РИАМОиещё 5
1 час назад

В Подмосковье и Москве с 11:00 до 21:00 четверга действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили на территориях Ивановской, Рязанской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей ЦФО.

В четверг в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода и порывистый ветер. Температура составит плюс 12-14 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Новости Москвы,Погода,Новости регионов,"Желтый" уровень опасности ,Желтый уровень,Московская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители