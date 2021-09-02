Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

В Подмосковье и Москве с 11:00 до 21:00 четверга действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Аналогичный уровень погодной опасности объявили на территориях Ивановской, Рязанской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей ЦФО.
В четверг в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода и порывистый ветер. Температура составит плюс 12-14 градусов, местами пройдет небольшой дождь.