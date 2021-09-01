Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» стартовала в Москве

В столице стартовала олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», ее участниками могут стать дошкольники и учащиеся 1-11 классов. Об этом сообщается на сайте столичного департамента образования и науки.
«Состязание продлится до 31 марта. Принять участие в нем могут ученики 1-11 классов, а также дошкольники. Регистрация на олимпиаду открыта на сайте. Для того чтобы правильно ответить на вопросы олимпиады, нужно будет внимательно изучить экспозицию музея, парка или усадьбы столицы», - говорится в сообщения.
По словам координатора олимпиады Марии Войцик, в этом году участников ждут нововведения. Будет добавлено необязательное задание, которое поможет детям вспомнить экспозицию и поделиться своими эмоциями с друзьями.
«После получения результатов в личном кабинете появится рефлексивное задание по этой площадке. Например, нарисовать картину, написать письмо или стихотворение, приготовить еду, провести эксперимент, описать экспонат, прослушать музыку, снять видео и тому подобное. При желании тем, что получилось, можно будет поделиться в соцсетях, отметив нашу олимпиаду и музей. Так творчество школьников увидят больше людей, в том числе сотрудники музеев. Для последних получить обратную связь особенно ценно. Ведь зачастую впечатления о прошедших экскурсиях становятся известны только учителям. Если школьникам не хочется публичности, то можно обсудить свою работу только с друзьями или родителями. В этих заданиях нет правильных и неправильных ответов, и проверять их не будут. Главное: сделать посещение музеев более осмысленным и запоминающимся для ребят», - рассказала Мария Войцик, слова которой приводятся в материале.
В департаменте подчеркивают, что задания олимпиады нацелены не на проверку знаний детей, а на расширение их кругозора. Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» проводится с 2013 года. Ежегодно ее участниками становятся более 160 тыс. московских школьников.