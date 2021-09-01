Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» стартовала в Москве

«После получения результатов в личном кабинете появится рефлексивное задание по этой площадке. Например, нарисовать картину, написать письмо или стихотворение, приготовить еду, провести эксперимент, описать экспонат, прослушать музыку, снять видео и тому подобное. При желании тем, что получилось, можно будет поделиться в соцсетях, отметив нашу олимпиаду и музей. Так творчество школьников увидят больше людей, в том числе сотрудники музеев. Для последних получить обратную связь особенно ценно. Ведь зачастую впечатления о прошедших экскурсиях становятся известны только учителям. Если школьникам не хочется публичности, то можно обсудить свою работу только с друзьями или родителями. В этих заданиях нет правильных и неправильных ответов, и проверять их не будут. Главное: сделать посещение музеев более осмысленным и запоминающимся для ребят», - рассказала Мария Войцик, слова которой приводятся в материале.