Собянин снизил стоимость проезда на общественном транспорте Москвы

Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов стали бесплатными. Пересесть с одного наземного транспорта на другой можно в течение 90 минут с начала поездки. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

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«Московские пассажиры привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Так было всегда. Но теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров», — сообщил Мэр Москвы.

Бесплатная пересадка ежедневно позволит экономить деньги на проезд примерно 500 тысячам москвичей. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей.

Кроме того, эта возможность привлечет на наземный транспорт новых пассажиров и позволит сократить время в пути.

«Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока», — подчеркнул Сергей Собянин.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена.

После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.