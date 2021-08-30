Первый дом по программе реновации в Царицыно передан под заселение

Первый дом, построенный на территории района Царицыно по программе реновации столичного жилфонда, передан под заселение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«Более 140 семей из домов на ул. Ереванская д. 10, корп. 1 и корп. 2 начинают переезд в новостройку на одноименной улице, д. 8. Дом на ул. Ереванская - первый на территории района Царицыно, переданный под заселение по программе реновации. Всего на первом этапе программы предстоит расселить 18 домов до 2024 года», - приводятся в материале слова руководителя департамента Сергея Левкина .

Уточняется, что в Царицыно в рамках программы реновации подлежит переселению и сносу 141 жилой дом, где проживают 36 тыс. человек. Для организации волнового переселения жителей по программе реновации в Царицыно подобрано 15 «стартовых» площадок мощностью 230,8 тыс. кв. м: один дом введен в эксплуатацию и передан под заселение, на пяти объектах идут строительно-монтажные работы, еще девять - проектируется.