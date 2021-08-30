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Первый дом по программе реновации в Царицыно передан под заселение

Агентство «Москва»иещё 2
1 час назад

Первый дом, построенный на территории района Царицыно по программе реновации столичного жилфонда, передан под заселение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Первый дом по программе реновации в Царицыно передан под заселение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Более 140 семей из домов на ул. Ереванская д. 10, корп. 1 и корп. 2 начинают переезд в новостройку на одноименной улице, д. 8. Дом на ул. Ереванская - первый на территории района Царицыно, переданный под заселение по программе реновации. Всего на первом этапе программы предстоит расселить 18 домов до 2024 года», - приводятся в материале слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Уточняется, что в Царицыно в рамках программы реновации подлежит переселению и сносу 141 жилой дом, где проживают 36 тыс. человек. Для организации волнового переселения жителей по программе реновации в Царицыно подобрано 15 «стартовых» площадок мощностью 230,8 тыс. кв. м: один дом введен в эксплуатацию и передан под заселение, на пяти объектах идут строительно-монтажные работы, еще девять - проектируется.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время переселение жителей ведется в восьми районах Южного административного округа столицы: Нагатинский Затон, Нагорный, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Даниловский, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное и Царицыно.

«Сейчас в Южном административном округе около 2,5 тыс. человек из 25 домов находятся в стадии переселения или уже завершили свой переезд», - отметил Левкин.

Новости Москвы,Сергей Левкин,
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