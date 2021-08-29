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Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве

Агентство «Москва»иещё 13
1 час назад

В Москве к креативной индустрии имеет отношение больше миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве
Фото: ТАССТАСС

«В Москве проходит Креативная неделя – крупнейший российский форум бурно развивающейся креативной индустрии, главным активом которой являются творческие и активные люди. Если исходить из формального определения, то в Москве к креативной индустрии имеет отношение больше миллиона человек», - написал мэр.

Он подчеркнул, что сама по себе, это огромная цифра – примерно 15% работающих в Москве людей.

«Но мне разделение на креативную и обычную экономику кажется немного искусственным. Объясняю, почему. Что могут сделать власти, чтобы город привлекал творческих и активных людей? У нас любят говорить о прямой поддержке какой-нибудь важной индустрии. Иногда это работает. Но гораздо чаще, чем меньше отрасли помогают, тем лучше она развивается. Но власти могут (и должны!) создавать в городе пространство для жизни и творчества. И тогда люди никуда не уедут, а будут реализовать свои идеи в Москве», - пояснил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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