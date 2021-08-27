В Москве появится самый длинный эскалатор

«Только представьте, сколько сил надо строителям, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию. "Марьина Роща" (глубиной в 70 метров) войдет в состав крупного транспортного узла с пересадками на салатовую линию и МЦД-2. Все работы планируем закончить в следующем году», — анонсировал Собянин в соцсети.