Названа средняя зарплата московского учителя

Средний уровень зарплаты столичного учителя составляет 117 тыс. руб. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков. По его словам, сейчас кадрового дефицита в образовательных учреждениях города нет.

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"Московские школы сегодня являются самостоятельными практически по всем направлениям работы. Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов", - объяснил он.

Как уточнил руководитель ведомства, минимальная зарплата педагога в случае работы на полную загрузку - 78 тыс. руб. С повышением заработной платы в столице возрос поток лучших учителей из регионов России, обратил внимание Молотков.

"Важно, что такие условия доступны и молодым педагогам, которые только начинают свой путь в профессии. Но возраст здесь не играет ключевую роль", - отметил руководитель департамента образования и науки.

При этом для молодых учителей доступен широкий спектр возможностей по трудоустройству. Например, во время обучения у студентов есть возможность познакомиться с профессией, участвуя в проекте "Ассистент учителя".