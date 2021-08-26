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Средняя зарплата московского учителя составила 117 тыс. рублей

Газета.Ru
42 минуты назад

Средний уровень зарплаты столичного учителя составляет 117 тыс. руб. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков. По его словам, сейчас кадрового дефицита в образовательных учреждениях города нет.

Названа средняя зарплата московского учителя
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Московские школы сегодня являются самостоятельными практически по всем направлениям работы. Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов", - объяснил он.

Как уточнил руководитель ведомства, минимальная зарплата педагога в случае работы на полную загрузку - 78 тыс. руб. С повышением заработной платы в столице возрос поток лучших учителей из регионов России, обратил внимание Молотков.

"Важно, что такие условия доступны и молодым педагогам, которые только начинают свой путь в профессии. Но возраст здесь не играет ключевую роль", - отметил руководитель департамента образования и науки.

При этом для молодых учителей доступен широкий спектр возможностей по трудоустройству. Например, во время обучения у студентов есть возможность познакомиться с профессией, участвуя в проекте "Ассистент учителя".

Ранее Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога. Президент России также подчеркнул, что нужно совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей.

Новости Москвы,Александр Молотков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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