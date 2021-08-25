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В Москве построят филиал «Эрмитажа»

RTVIиещё 11
53 минуты назад

Московский филиал музея «Эрмитаж» появится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Об этом 25 августа рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В Москве построят филиал «Эрмитажа»
Фото: PixabayPixabay

«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея „Эрмитаж“ на территории реорганизуемой промзоны „ЗИЛ“. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко», — отметил Леонов.

На подземном этаже здания будут находиться помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны для хранения, а также служба эксплуатации.

Первый этаж предназначен для демонстрационного зала, холла со стойкой информации, магазина сувениров и книг, интерактивной зоны, конференц-зала, ресторана, служебных и бытовых помещений. Со второго по пятый этаж будут находиться демонстрационные залы.

Прилегающая территория к музею также будет благоустроена, там появятся веранды ресторанов, велодорожки, скамейки и урны. Кроме того, у здания разобьют газоны и цветники, высадят кустарники и организуют автомобильную стоянку.

Новости Москвы,Валерий Леонов,Завод имени И.А. Лихачева,Эрмитаж,
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