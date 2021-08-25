В Москве построят филиал «Эрмитажа»

Московский филиал музея «Эрмитаж» появится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Об этом 25 августа рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

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«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея „Эрмитаж“ на территории реорганизуемой промзоны „ЗИЛ“. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко», — отметил Леонов.

На подземном этаже здания будут находиться помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны для хранения, а также служба эксплуатации.

Первый этаж предназначен для демонстрационного зала, холла со стойкой информации, магазина сувениров и книг, интерактивной зоны, конференц-зала, ресторана, служебных и бытовых помещений. Со второго по пятый этаж будут находиться демонстрационные залы.