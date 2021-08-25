В Москве построят филиал «Эрмитажа»

Московский филиал музея «Эрмитаж» появится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Об этом 25 августа рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея „Эрмитаж“ на территории реорганизуемой промзоны „ЗИЛ“. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко», — отметил Леонов.
На подземном этаже здания будут находиться помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны для хранения, а также служба эксплуатации.
Первый этаж предназначен для демонстрационного зала, холла со стойкой информации, магазина сувениров и книг, интерактивной зоны, конференц-зала, ресторана, служебных и бытовых помещений. Со второго по пятый этаж будут находиться демонстрационные залы.
Прилегающая территория к музею также будет благоустроена, там появятся веранды ресторанов, велодорожки, скамейки и урны. Кроме того, у здания разобьют газоны и цветники, высадят кустарники и организуют автомобильную стоянку.