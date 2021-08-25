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Известный мультипликатор рассказал о любимых местах в Москве

Мослентаиещё 1
16 часов назад

Известный мультипликатор рассказал о любимых местах в Москве
Фото: МослентаМослента

Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин в беседе с изданием «Москвич Mag» рассказал о своих любимых местах в столице, а также об отличительных качествах москвичей.

Мужчина признался, что любит гулять по набережным Москвы-реки, а его любимый район — Хамовники, так как там у него находится квартира. Нелюбимым местом мультипликатор назвал район шоссе Энтузиастов — индустриальную часть Москвы, потому что она его «не умиротворяет».

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«Сегодня никакого отличия москвичей от жителей других городов я не наблюдаю, потому что последние два года никуда не выезжаю по причине коронавируса», — пояснил он.

Мужчина отметил, что помимо Москвы любит такие города, как Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон, однако лучше всего себя чувствует именно в столице России.

Ранее телеведущий и писатель Анатолий Головков поделился с «Мослентой» своими впечатлениями о Москве. Головков рассказал, что в последний раз был в городе в 2017 году и заметил, что москвичи сильно изменились. На это, по его словам, повлияло и число приезжих. Писатель заявил, что в Москве их стало «слишком много», однако отметил, что население мегаполисов склонно «меняться со временем».

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Новости Москвы,Гарри Бардин,Мослента,
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