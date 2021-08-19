В акции «Ночь кино» примут участие 120 площадок

В ежегодной культурной акции «Ночь кино» 28 августа примут участие 120 московских площадок.

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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе — участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Специальными событиями «Ночи кино» станут показы с плёнки 35 мм в не стандартных для сеансов местах, например, в арке входа Парка Горького, на Даниловском рынке, смотровой площадке Северного речного вокзала.

Программа также включает киноконцерт «Сила кино» в отреставрированном кинотеатре «Художественный». В выставочном павильоне Московских центральных диаметров представят документальный фильм о первом кинопоказе братьев Люмьер, передаёт газета «Известия».