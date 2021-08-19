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Синоптики рассказали, когда в столицу придет настоящая осень

ЧП Столицаиещё 14
1 час назад

Метеорологи назвали точную дату прихода осени Сотрудник метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам, когда в столицу придет метеорологическая осень. По словам синоптика, уже со следующей недели жителям Москвы стоит готовиться к похолоданию — город окажется в так называемом «полярном мешке». «Среда станет самой холодной – плюс 6-8 градусов ночью и не больше 15-17 градусов тепла днем», — предупредил Тишковец москвичей. Специалист назвал точную дату прихода осени — 24 августа. «Таким образом, как и положено по старому климатическому графику, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже +15°, наступит точно и в срок – 24 августа», — сообщил метеоролог.

Синоптики рассказали, когда в столицу придет настоящая осень
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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