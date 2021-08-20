Московские врачи вылечили еще 2599 пациентов от коронавируса

Московские врачи вылечили еще 2599 пациентов от COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы в пятницу, 20 августа.

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Таким образом, число полностью выздоровевших от коронавирусной инфекции в городе увеличилось до 1 423 229 человек.

Оперштаб Москвы сообщил, что за последние сутки в столице было выявлено 1925 новых случаев коронавируса, госпитализировали 616 пациентов, перевели на искусственную вентиляцию легких — 338. За сутки умерли 52 человека.

В России за сутки зафиксировали 20 992 случаев коронавирусной инфекции. В оперативном штабе добавили, что 7,6 процента заболевших не имели клинических симптомов.