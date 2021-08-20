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Московские врачи вылечили еще 2599 пациентов от коронавируса за сутки

Вечерняя Москваиещё 7
1 час назад

Московские врачи вылечили еще 2599 пациентов от COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы в пятницу, 20 августа.

Московские врачи вылечили еще 2599 пациентов от коронавируса
Фото: EPAEPA

Таким образом, число полностью выздоровевших от коронавирусной инфекции в городе увеличилось до 1 423 229 человек.

Оперштаб Москвы сообщил, что за последние сутки в столице было выявлено 1925 новых случаев коронавируса, госпитализировали 616 пациентов, перевели на искусственную вентиляцию легких — 338. За сутки умерли 52 человека.

В России за сутки зафиксировали 20 992 случаев коронавирусной инфекции. В оперативном штабе добавили, что 7,6 процента заболевших не имели клинических симптомов.

Ранее в пресс-службе Минздрава России заявили, что у беременных пациенток с COVID-19 увеличивается риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных малышей. Однако в ведомстве подчеркнули, что вакцинация поможет исключить такие последствия вируса. Также в пресс-службе рассказали, что пациентки, болевшие коронавирусом, чаще нуждаются в интенсивной терапии и пристальном наблюдении.

Новости Москвы,Минздрав РФ,
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