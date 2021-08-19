Москвичи выбрали название для новой станции БКЛ

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное выбору названия для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая появится недалеко от бывшей территории судостроительного завода в районе Нагатинский Затон. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

"Среди предложенных названий лидирует вариант "Нагатинский Затон", за него проголосовали 46,89 процента пользователей. Название "Корабельная" одобрили 27,20 процента участников голосования. За вариант "Речная" голоса отдали 16,42 процента пользователей", – говорится в материале.

Отмечается, что горожане предлагали также свои названия для станции, среди которых "Москворечная", "Судостроительная", "Речные ворота" и "Тихая гавань". Открытие новой станции БКЛ метро запланировано на 2022 год в составе участка от станции "Нижегородская" до станции "Каширская".