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Москвичи выбрали название для новой станции БКЛ

Москва24иещё 2
53 минуты назад

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное выбору названия для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая появится недалеко от бывшей территории судостроительного завода в районе Нагатинский Затон. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи выбрали название для новой станции БКЛ
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

"Среди предложенных названий лидирует вариант "Нагатинский Затон", за него проголосовали 46,89 процента пользователей. Название "Корабельная" одобрили 27,20 процента участников голосования. За вариант "Речная" голоса отдали 16,42 процента пользователей", – говорится в материале.

Отмечается, что горожане предлагали также свои названия для станции, среди которых "Москворечная", "Судостроительная", "Речные ворота" и "Тихая гавань". Открытие новой станции БКЛ метро запланировано на 2022 год в составе участка от станции "Нижегородская" до станции "Каширская".

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что тоннель между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" пройден более чем наполовину. По его словам, продолжается проходка двухпутного тоннеля между станциями "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". По словам Бочкарева, запуск, Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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