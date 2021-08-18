Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев

Усилившийся из-за непогоды в столице ветер повалил 49 деревьев и повредил 24 автомобиля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства города.

Фото: alice_fox_melissa/Instagram.com alice_fox_melissa/Instagram.com

«В настоящее время коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды», — говорится в сообщении.

По данным комплекса городского хозяйства, в Северо-Западном и Северном административных округах Москвы выпало почти 19 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы августа. При этом прогнозируется, что дождь усилится ночью.

«Может выпасть еще до 20 мм осадков. Сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21:00 четверга», — рассказали в ведомстве.

Жителям Москвы рекомендовали не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них машины.