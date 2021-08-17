В Москве построят жилую высотку в 107 этажей

На территории делового центра «Москва-Сити» планируется построить многофункциональный жилой комплекс на 107 этажей. Заявка на поиск подрядчика появилась на портале госзакупок.

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Жилой комплекс разместят по адресу 1-й Красногвардейский проезд в центре столицы. В нем будет 1623 квартиры, большинство из которых составят студии, однушки и двушки. Помимо квартир в комплексе будут офисы, физкультурно-оздоровительный комплекс и СПА-центр, объекты торговли и питания, детский досуговый центр.

Предполагается, что строительство комплекса обойдется в 62 миллиарда рублей.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов рассказал «Мосленте», что если бы объект был готов прямо сейчас, то стартовая цена квадратного метра была бы на уровне 650-700 тысяч рублей с повышением до 800-900 тысяч рублей на выходе строительных работ «из котлована».

Он отметил, что в «Москва-Сити» нет «самой дорогой башни». «Средний уровень цен во всех существующих объектах — около 750 тысяч рублей за квадратный метр. Но разброс цен для такой небольшой по площади локации там очень велик — от 500 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а в отдельных пентхаусах цены еще выше», — заключил Попов.