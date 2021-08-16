30-градусная жара вернется в Москву во вторник

В столичном регионе во вторник установится аномально жаркая погода. Воздух местами погреется до +30...+32 градусов, передает «Москва 24».

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Из-за жары в столице объявили желтый уровень погодной опасности с 10:00 до 16:00 вторника. Как уточнили в метеобюро, температурный рекорд 17 августа в городе принадлежит 1954 году (+33,5 градуса).

«Самым жарким днем августа 2021 года в Москве пока остается 2-е, максимум температуры в этот день достигал 29,8 градуса», – говорится в сообщении.