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Собянин рассказал о развитии и достижениях московской археологии

Мослентаиещё 26
2 часа назад

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил археологов с профессиональным праздником — Днем археолога. Об этом он написал в своем блоге.

Собянин рассказал о развитии и достижениях московской археологии
Фото: АГН МоскваАГН Москва

«Я от всей души поздравляю специалистов, посвятивших себя важнейшей работе возвращения и исследования богатейшего наследия минувших эпох», — сказал мэр.

По его словам, археологические исследования на территории столицы проводятся уже более двух веков, однако с каждым годом уникальных открытий становится все больше. За последние 10 лет московские специалисты обнаружили около 60 тысяч различных артефактов.

На данный момент наиболее крупной археологической площадкой в городе является парк Зарядье, расположенный в центре города. Во время его строительства было раскопано множество предметов старины. Например, здесь был обнаружен уникальный клад — 34 тысяч серебряных копеек XV-XVII веков. Все археологические находки, имеющие историческую ценность, передаются в Музей Москвы, где на них может посмотреть любой желающий.

Во время раскопок, которые проводят на территории Москвы в ходе строительных работ, нередко обнаруживают остатки фундаментов старинных построек, а также другие памятники архитектуры. Город старается сделать эти находки частью современной среды.

До конца 2021 года полевые работы организуют в столице на более чем 800 площадках: на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города, на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка и других объектах.

Ранее москвичка во дворе своего дома обнаружила ископаемые аммониты и белемниты, а также кость копытного животного возрастом десять тысяч лет.

«Вдоль новых детских площадок насыпали много "чернозема". Ребенок и я, мы увлекаемся палеонтологией и знаем, кого нашли. Наше любопытство привело нас в Палеонтологический институт!» — поделилась она с пользователями сети.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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