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Въехавший в остановку на юго-западе Москвы водитель был пьян

Газета.Ruиещё 9
38 минут назад

Водитель, который въехал в остановку на юго-западе Москве и сбил 2 женщин, находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Днем, 12 августа, автомобиль марки Skoda протаранил автобусную остановку на юго-западе Москвы. По свидетельствам очевидцев, на остановке стояли четыре человека, когда автомобиль марки Skoda влетел в них. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Ребенок в салоне авто получил травмы, а стоявшую на остановке женщину зажало между автомобилем и металлической конструкцией. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, однако спасти ее жизнь не удалось. Ранее в Москве произошло ДТП с участием Mercedes. По данным департамента транспорта Москвы, в результате аварии пешеходы не пострадали.

Въехавший в остановку на юго-западе Москвы водитель был пьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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