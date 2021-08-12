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Участники онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру

Москва24иещё 36
23 минуты назад

Участники дистанционного онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру в рамках акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе", сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте. По его словам, к программе присоединились компании строительного сектора и автомобильной промышленности.

Участники онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следует сообщить, что в этом году будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно", – сказал Мохте.

Он добавил, что уже свыше 70 компаний присоединились к программе. Среди них – "Магнит", "Пятерочка", "Азбука вкуса" и "Детский мир".

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

Новости Москвы,Владимир Мохте,Детский мир,"Магнит",Госдума,
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