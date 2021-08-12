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Появилось видео спасения девушки, которая собиралась спрыгнуть с моста в Москве

Александр Кузьмин
1 час назад

Дорожные рабочие спасли девушку, которая хотела спрыгнуть с Большого Устьинского моста в Москве. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как девушка стоит на внешней стороне моста и готовится к прыжку. В это время к ней подошли двое мужчин и выбрав удачный момент перетащили девушку на тротуар. Затем отвели её подальше от моста и вызвали правоохранителей.

Позже стало известно, что мужчинами, которые спасли девушку оказались сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" Алексей Поляков и Дмитрий Кульков. Они укладывали асфальтобетонное покрытие на Садовнической улице.

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