Появилось видео спасения девушки, которая собиралась спрыгнуть с моста в Москве

Дорожные рабочие спасли девушку, которая хотела спрыгнуть с Большого Устьинского моста в Москве. Видео появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как девушка стоит на внешней стороне моста и готовится к прыжку. В это время к ней подошли двое мужчин и выбрав удачный момент перетащили девушку на тротуар. Затем отвели её подальше от моста и вызвали правоохранителей.
Позже стало известно, что мужчинами, которые спасли девушку оказались сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" Алексей Поляков и Дмитрий Кульков. Они укладывали асфальтобетонное покрытие на Садовнической улице.