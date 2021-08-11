Раскрыт список самых безопасных районов Москвы

Зеленоград стал самой безопасной территорией в Москве за первые семь месяцев 2021 года. Среди всех округов столицы с января по июль здесь было совершено меньше всего преступлений — 2014. Об этом сообщается в среду, 11 августа, в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

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Чуть активнее злоумышленники орудовали в Новой Москве — 3645 преступлений. Тройку самых безопасных округов Москвы с большим отрывом от лидеров занимает северо-западный — 7264 правонарушения.

Лидерами списка самых криминальных округов столицы оказались Центральный (12268 преступлений), Восточный (10702) и Юго-Восточный (8733), раскрыли в прокуратуре.

Всего в городе за семь месяцев зарегистрировали 84 741 преступление, что на 0,2 процента ниже, чем в этот же период прошлого года. Больше половины всех преступлений в городе пришлись на мошенничества — 24060 и кражи — 35343.