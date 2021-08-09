В Москве резко упало количество дешёвых квартир

К августу 2021 года предложение новостроек комфорт-класса в старой Москве (без учёта лотов в Троицком и Новомосковском округах) сократилось в годовом выражении на 37% по общей площади и на треть по числу квартир. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы агентства «Бон Тон».

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По данным аналитиков, число дешёвых строящихся квартир в столице снижается, несмотря на продажу новых проектов и корпусов в уже реализуемых жилых комплексах. 68% жилья комфорт-класса приходится на Юго-Восточный, Северный, Западный и Северо-Восточный округа.

В среднем квадратный метр квартир комфорт-класса стоит 246,5 тысячи рублей (+1,8% за последний месяц). В годовом выражении новостройки этого класса подорожали на 41%. Самые доступные квартиры комфорт-класса предлагаются в Зеленограде по цене 182,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что спрос на жильё в новостройках региона снизился на 21% после изменения условий программы льготной ипотеки. в июле 2021 года на первичном рынке зарегистрировано 12,5 тыс. договоров долевого участия с физлицами, что на 21% меньше, чем в июне.