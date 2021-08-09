Станция "Проспект Вернадского" останется закрытой до 23 августа

С понедельника начали курсировать поезда на участке Сокольнической линии московского метро от станции "Университет" до "Юго-Западной", минуя станцию "Проспект Вернадского". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Станции "Юго-Западная" и "Университет" работают для пассажиров в обычном режиме. Закрытой остается пока только станция "Проспект Вернадского". Через нее составы следуют без остановки. Для удобства пассажиров продолжают ходить бесплатные автобусы КМ. Открыть последнюю станцию закрытого на время участка планируют 23 августа.