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Станция метро "Проспект Вернадского" останется закрытой до 23 августа

Российская Газетаиещё 10
1 час назад

С понедельника начали курсировать поезда на участке Сокольнической линии московского метро от станции "Университет" до "Юго-Западной", минуя станцию "Проспект Вернадского". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Станция "Проспект Вернадского" останется закрытой до 23 августа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Станции "Юго-Западная" и "Университет" работают для пассажиров в обычном режиме. Закрытой остается пока только станция "Проспект Вернадского". Через нее составы следуют без остановки. Для удобства пассажиров продолжают ходить бесплатные автобусы КМ. Открыть последнюю станцию закрытого на время участка планируют 23 августа.

Участок Сокольнической линии закрыли 17 июля из-за строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии. Работы ведутся круглосуточно.

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