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Подсчитаны расходы москвичей на сбор детей в школу

Мослентаиещё 9
1 час назад

Средняя стоимость необходимых товаров для сбора ребенка в школу в Москве составила 25 790 рублей. Расходы москвичей подсчитал сервис объявлений «Авито»; данные исследования имеются в распоряжении «Мосленты».

Подсчитаны расходы москвичей на сбор детей в школу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наиболее востребованной покупкой в этом году стал ноутбук, даже несмотря на то, что школьники завершили дистанционное обучение. В Москве такую технику можно приобрести в среднем за 22 тысячи рублей, что на 47 процентов дороже по сравнению с прошлым летом.

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Школьная форма для девочек обойдется в среднем в 650 рублей, что на 9 процентов дороже, чем в прошлом году. Средняя стоимость формы для мальчиков составила 1000 рублей, что на 25 процентов дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость спортивной формы для девочек составила в столичном регионе 750 рублей, что на 10 процентов выше, чем в прошлом году. Цена формы для мальчиков обойдется в 790 рублей — она выросла на три процента.

«В последние две недели россияне стали интересоваться такой продукцией на 65 процентов чаще, чем в прошлом году. Наиболее популярной категорией оказалась школьная форма — спрос на нее вырос практически в 3 раза», — комментирует руководитель категории Lifestyle Алексей Козловский.

По сравнению с 2020 годом школьные рюкзаки стали стоить на 11 процентов дороже. Сейчас их можно приобрести в среднем за 1000 рублей, как и пеналы. Средняя стоимость канцелярских принадлежностей в 2021 году в Москве составила 400 рублей.

Так, максимальный набор необходимых школьных товаров для девочек в Москве обойдется в 25 550 рублей, а для мальчиков — в 25 790 рублей. Комплект товаров для первоклассника будет стоить в среднем около 26 070 рублей.

С 15 июля по 1 ноября родители школьников в возрасте от 6 до 18 лет получат от государства выплаты в десять тысяч рублей, чтобы подготовить ребенка к началу учебного года.

По данным исследования сервиса за 2020 год, приведенным «Российской газетой», стоимость стандартного набора товаров для школьника составляла 23 850 рублей, что на 14 процентов больше по сравнению с 2019 годом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о достижениях московского образования. Он отметил, что раньше в столице было около 50 школ мирового уровня и жители города пытались устроить туда своих детей. «Сейчас мы добились того, что у нас подавляющее большинство школ дает нормальное качественное образование», — заявил он, заверив, что при желании можно получить достойное образование в любой из московских школ.

Новости Москвы,Алексей Козловский,Сергей Собянин,Мослента,"Российская газета",
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