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Пожар в здании Киевского вокзала в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад

На цокольном этаже Киевского вокзала в Москве произошло возгорание.Пассажиры были эвакуированы. Видео опубликовано в социальных сетях.

Сообщается, что площадь пожара составил 25 кв.м. Горели личные вещи и мебель. Пожар вскоре был ликвидирован.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17:42 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», - сказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

В РЖД сообщили, что задымление на цокольном этаже вокзала не повлияло на движение поездов.

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