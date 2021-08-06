Пожар в здании Киевского вокзала в Москве сняли на видео

На цокольном этаже Киевского вокзала в Москве произошло возгорание.Пассажиры были эвакуированы. Видео опубликовано в социальных сетях.
Сообщается, что площадь пожара составил 25 кв.м. Горели личные вещи и мебель. Пожар вскоре был ликвидирован.
«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17:42 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», - сказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
В РЖД сообщили, что задымление на цокольном этаже вокзала не повлияло на движение поездов.