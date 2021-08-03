Москвичам представили обновленную карту метро

«А через 40 лет до области дотянется?», «Такими темпами я из спального ВАО, передвинусь в ЦАО», «На всех окраинах сразу цены на жилье взлетели после этой новости, наверное», «То есть решили развивать все ветки дальше в область, кроме оранжевой ветки? Понятно», — отмечают подписчики Telegram-канала «Новости Москвы».