В Москве открываются бахчевые развалы

В Москве с 3 августа открываются 250 бахчевых развалов, где можно купить арбузы и дыни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столичной мэрии.

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По словам главы ведомства Алексея Немерюка, в этом году торговых точек больше, чем в прошлом.

"Они все унифицированы, - рассказал он. - Дислокацию этих точек можно посмотреть на портале правительства Москвы, забив в поисковике "бахчевые развалы", и определить, где рядом с вашим домом находится ближайшая".