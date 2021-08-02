Собянин ответил на вопрос об удаленке для школьников Москвы

В том же интервью Сергей Собянин оценил расходы на борьбу с пандемией коронавируса в столице. По его словам, город недополучил 200-250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. За полтора года также было израсходовано около 350 миллиардов на борьбу с коронавирусной инфекцией: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу. По мнению Собянина, пандемия коронавирусной инфекции в меньшей степени влияет на экономику Москвы.