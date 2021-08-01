Москвичам спрогнозировали «хлябистый» август

Август в Москве будет дождливый и умеренно теплый, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, последний летний месяц будет противоположным июлю — лето пойдет на спад.

Среднемесячная температура воздуха в августе на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее, на 0,3-0,8°С.

Самыми теплыми будут первые 10 дней августа, в эти дни столбики термометров могут достигнут +30°С.

К середине месяца ночами в среднем посвежеет до +8°С +13°С, днем - до +18°С +23°С. Заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода и участятся дожди.

Примерно к 25 августа состоится переход от метеорологического лета к метеорологической осени, после чего среднесуточная температура воздуха становится ниже +15°С.

Погода будет дождливой, или "хлябистой", как говорили в старину, сказал Тишковец. В Центральной России последний летний месяц может стать на 40-60% дождливее, чем должен быть, а местами — на юге региона, а также в Черноземье — выпадет в 1,6-1,8 раза больше положенной нормы, добавил синоптик.

По его словам, свыше половины месячного объема осадков выпадет за первые 10 дней.

Метеоролог отметил, что в следующие выходные в Москве можно последний раз за лето комфортно искупаться. После этого температура воды опустится ниже +20°С.