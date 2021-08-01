Собянин объяснил вспышку заболеваемости COVID-19 в Москве

«Весной мало где в мире массово болели "дельтой", и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее у меня была внутренняя тревога. Вроде в мае должно было все закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается», — сказал он.