В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Собянин объяснил вспышку заболеваемости COVID-19 в Москве

Lenta.ruиещё 5
48 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индийский вариант коронавирусной инфекции «дельта плюс» стал причиной всплеска заболеваемости в начале лета. Его слова приводит РБК.

Собянин объяснил вспышку заболеваемости COVID-19 в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весной мало где в мире массово болели "дельтой", и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее у меня была внутренняя тревога. Вроде в мае должно было все закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается», — сказал он.

После масштабного исследования штаммов выяснилось, что за месяц доля случаев заражения вариантом «дельта плюс» подскочила до 80 процентов, рассказал мэр.

«И это была тяжелая история. Но, как видите, справились и с ней. А сегодня "дельта" масштабно зашла и в Европу», — добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в городе. Он уточнил, что эти средства защиты можно не носить в транспорте, магазинах и других подобных местах. Требование носить перчатки в общественных местах действовало в Москве с 12 мая 2020 года.

Собянин отменил обязательное ношение перчаток

За последние сутки коронавирус выявили еще у 22 804 россиян. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 288 677. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2484 случая), Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1658) и Нижегородской области (535).

Новости Москвы,Сергей Собянин,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители