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COVID-госпиталь в подмосковном парке «Патриорт» прекратит работу

Вечерняя Москва
1 час назад

Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией в военно-патриотическом парке «Патриот» (Кубинка, Московская область) закроют в воскресенье, 1 августа. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

COVID-госпиталь в парке «Патриорт» решили закрыть
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон ЧерновПресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов

Как отметил глава региона, наблюдается отрицательная динамика по заболеваемости COVID-19, койки для пациентов с коронавирусом освобождаются уже четвертую неделю подряд. В связи с этим было принято решение закрыть госпиталь в парке «Патриот».

Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» поблагодарил Министерство обороны РФ и медиков, прибывших в Московскую область для помощи в борьбе с коронавирусом.

21 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости. Она уточнила, что если исключить из этого счета Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то рост заболеваемости выше среднероссийских показателей наблюдается в 50 регионах страны.

За сутки 31 июля в Российской Федерации выявили 23 807 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом девять процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Новости Москвы,Общество,Татьяна Голикова,Андрей Воробьев,Министерство обороны,Московская Область,Кубинка,
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