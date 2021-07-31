В Москве начали тестировать оплату проезда в метро по лицу

Дептранс начинает тестирование технологии. Пока в тестировании участвуют тысяча человек. В ведомстве обещают, что постепенно подключат к тесту все линии и наберут ещё добровольцев. До конца 2021 года технология должна быть доступна на всех станциях. Оставить заявку на тестирование можно по этой ссылке.