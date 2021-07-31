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В Москве начали тестировать оплату проезда в метро по лицу

Ferra.ruиещё 9
1 час назад

Дептранс Москвы сообщил, что на Филевской линии метро заработает Face Pay, то есть оплата проезда с помощью распознавания лица.

В Москве начали тестировать оплату проезда в метро по лицу
Фото: ТАССТАСС

Дептранс начинает тестирование технологии. Пока в тестировании участвуют тысяча человек. В ведомстве обещают, что постепенно подключат к тесту все линии и наберут ещё добровольцев. До конца 2021 года технология должна быть доступна на всех станциях. Оставить заявку на тестирование можно по этой ссылке.

Отмечается, что Face Pay будет необязательным способом оплаты проезда — традиционные останутся. Для тестирования технологии нужно найти турникеты, перед которыми на полу размещён круглый чёрный стикер.

Дептранс утверждает, что персональные данные в рамках проекта надёжно хранятся и никому не передаются.

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