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Москвич пожаловался на портрет Сталина в барбершопе

Мослентаиещё 1
42 минуты назад

Руководство барбершопа на улице Большие Каменщики в центре Москвы закрасило портрет советского лидера Иосифа Сталина после жалобы посетителя, сообщил портал «Такие Дела».

Москвич пожаловался на портрет Сталина в барбершопе
Фото: страница Andrey Borzenko на Facebookстраница Andrey Borzenko на Facebook

Один из посетителей рассказал, что попросил управляющих барбершопа закрасить портрет Сталина, нарисованный на стене. На своей странице в Facebook он назвал политика «усатой сволочью» и отметил, что «всячески ругался».

Москвич остался доволен общением с руководством барбершопа и отметил, что портрет оперативно пообещали закрасить. «Уважение таким людям», — написал пользователь сети.

Комментаторы поддержали автора поста. «Вы молодец», «Правильно», «Спасибо вам!» — писали они.

Ранее, в январе, правнук Сталина поддержал открытие шаурмичной Stalin Doner возле метро «Войковская». Заведение заработало в Москве в начале 2021 года. Клиентам предлагалась «Сталинская» или «Хрущевская» шаурма, а также шаурма «от Берии с соусом ткемали». Адвокат владельца заведения отметил, что потомок Сталина не возражал против использования его имени в названии кафе.

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