Москвич пожаловался на портрет Сталина в барбершопе

Руководство барбершопа на улице Большие Каменщики в центре Москвы закрасило портрет советского лидера Иосифа Сталина после жалобы посетителя, сообщил портал «Такие Дела».

Фото: страница Andrey Borzenko на Facebook страница Andrey Borzenko на Facebook

Один из посетителей рассказал, что попросил управляющих барбершопа закрасить портрет Сталина, нарисованный на стене. На своей странице в Facebook он назвал политика «усатой сволочью» и отметил, что «всячески ругался».

Москвич остался доволен общением с руководством барбершопа и отметил, что портрет оперативно пообещали закрасить. «Уважение таким людям», — написал пользователь сети.

Комментаторы поддержали автора поста. «Вы молодец», «Правильно», «Спасибо вам!» — писали они.