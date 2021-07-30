Москвич пожаловался на портрет Сталина в барбершопе

Руководство барбершопа на улице Большие Каменщики в центре Москвы закрасило портрет советского лидера Иосифа Сталина после жалобы посетителя, сообщил портал «Такие Дела».
Один из посетителей рассказал, что попросил управляющих барбершопа закрасить портрет Сталина, нарисованный на стене. На своей странице в Facebook он назвал политика «усатой сволочью» и отметил, что «всячески ругался».
Москвич остался доволен общением с руководством барбершопа и отметил, что портрет оперативно пообещали закрасить. «Уважение таким людям», — написал пользователь сети.
Комментаторы поддержали автора поста. «Вы молодец», «Правильно», «Спасибо вам!» — писали они.
Ранее, в январе, правнук Сталина поддержал открытие шаурмичной Stalin Doner возле метро «Войковская». Заведение заработало в Москве в начале 2021 года. Клиентам предлагалась «Сталинская» или «Хрущевская» шаурма, а также шаурма «от Берии с соусом ткемали». Адвокат владельца заведения отметил, что потомок Сталина не возражал против использования его имени в названии кафе.