Более 120 тысяч человек проголосовали за первые сутки тестирования онлайн-выборов

В ходе тестирования системы электронного голосования в Москве выдано уже больше 123 тысяч бюллетеней. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

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Тестирование системы онлайн-голосования проходит в Москве с 29 -30 июля. Ее надежность оценивают как участники и эксперты, так и хакеры, которым предложено попытаться взломать систему и повлиять на корректность ее работы. В мэрии Москвы заявили, что тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили, что жителям столицы уже выдано больше 123 тысяч бюллетеней. Москвичи отвечают на два вопроса: «По вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 (при условии, что у сотрудников нет медотвода)?» и «Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали для отрасли транспорта?»

Первый вопрос предусматривает 11 вариантов ответа и по нему уже принято 119 тысяч бюллетеней. На второй ответило уже 116 тысяч жителей города. Этот вопрос закрытого типа и варианта ответа всего два: личный транспорт и общественный, отмечается в сообщении.

«Если вы старше 18 лет, и ваша учетная запись является полной, то проблем не возникнет, а если появятся, можно обратиться в техподдержку: по телефону: +7 (495) 539-56-56 или по электронной почте: support-vybory@mos.ru. Лучше попробовать сейчас, чтобы к выборам в сентябре проблемы с личными кабинетами были уже решены», - подчеркнули в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.