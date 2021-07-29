ТПУ "Печатники" запустят в 2022 году

Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Печатники", который свяжет железнодорожный, наземный транспорт и метро, планируют запустить в Москве в следующем году, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

Фото: Москомархитектура Москомархитектура

"Здесь, в Печатниках, создается один из крупнейших ТПУ Москвы. Здесь сошлись сразу несколько гигантских строек", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра стройплощадки ТПУ "Печатники".

Мэр уточнил, что у будущего ТПУ строятся ветка Московских центральных диаметров, Большая кольцевая линия метро, Юго-восточная хорда.

По словам Собянина, развитие транспортной инфраструктуры на этом участке создаст "колоссальные возможности" для улучшения условий проживания населения трех московских районов. "Все основные работы будут закончены уже в следующем году", - отметил мэр.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони отметил, что работы на объекте ведутся по графику. "Выполнено 102% от плана. Уверен, что мы этот темп выдержим. И в середине следующего года большой ТПУ "Печатники" будет введен в эксплуатацию", - сказал Тони.