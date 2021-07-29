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Транспортно-пересадочный узел "Печатники" запустят в Москве в 2022 году

ТАССиещё 2
49 минут назад

Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Печатники", который свяжет железнодорожный, наземный транспорт и метро, планируют запустить в Москве в следующем году, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

ТПУ "Печатники" запустят в 2022 году
Фото: МоскомархитектураМоскомархитектура

"Здесь, в Печатниках, создается один из крупнейших ТПУ Москвы. Здесь сошлись сразу несколько гигантских строек", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра стройплощадки ТПУ "Печатники".

Мэр уточнил, что у будущего ТПУ строятся ветка Московских центральных диаметров, Большая кольцевая линия метро, Юго-восточная хорда.

По словам Собянина, развитие транспортной инфраструктуры на этом участке создаст "колоссальные возможности" для улучшения условий проживания населения трех московских районов. "Все основные работы будут закончены уже в следующем году", - отметил мэр.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони отметил, что работы на объекте ведутся по графику. "Выполнено 102% от плана. Уверен, что мы этот темп выдержим. И в середине следующего года большой ТПУ "Печатники" будет введен в эксплуатацию", - сказал Тони.

Общая площадь станции "Печатники" составит 11,5 тыс. кв. м. В ее состав войдут две платформы с навесами, надземный переход с двумя пассажирскими вестибюлями и пешеходный тоннель под железнодорожными путями. На объекте создадут безбарьерную среду с эскалаторами и лифтами.

Новости Москвы,Олег Тони,Сергей Собянин,РЖД,
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