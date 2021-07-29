В Московском планетарии рассказали о ночном звездопаде

Жители столичного региона в ночь с 29 на 30 июля смогут увидеть мощный метеорный поток Южные дельта-Аквариды. В это время в небе можно будет наблюдать до 16 метеоров в час, сообщает на своей странице «ВКонтакте» Московский планетарий.

Фото: Стас Короткий, Московский Планетарий Стас Короткий, Московский Планетарий

«Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие “Водолей”», - говорится в сообщении.

Максимальный пик активности звездопада прогнозируется в 9 утра 30 июля. Однако увидеть звездопад при свете не удастся, но можно наблюдать за ним предстоящей ночью или позже, поскольку он продлится до 23 августа.