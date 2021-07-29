ВДНХ проведет для детей бесплатную космическую викторину

Вопросы, на которые предстоит ответить ребятам, будут касаться как истории развития космонавтики, так и интересных технических аспектов полетов на орбиту. Викторина поможет участникам взглянуть по-новому на ракетно-космическую отрасль и ее развитие.

Кроме того, 1 августа Главная выставка страны отметит свой 82-й день рождения. Центр «Космонавтика и авиация» в этот день приглашает на тур «Между небом и землей» и экскурсии «Космические форпосты. Станция «Мир» и другие» и «Мир во Вселенной». В «Технограде» 31 июля и 1 августа пройдут дни открытых дверей учебного центра «Становление». А резидент парка ремесел и студии мозаики «Сад «Гранат» в воскресенье проведет тематические мастер-классы, участники которых смогут сделать мини-панно с изображением арки главного входа и мозаику по эскизам барельефов и майолики ВДНХ.