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ВДНХ проведет для детей бесплатную космическую викторину

Вечерняя Москва
1 час назад

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 1 августа приглашает юных посетителей принять участие в бесплатной викторине, посвященной Вселенной. Мероприятие пройдет на площадке центра молодежного инновационного творчества «Робошкола».

ВДНХ проведет для детей бесплатную космическую викторину
Фото: Пресс-служба центра Космонавтика и авиация на ВДНХПресс-служба центра Космонавтика и авиация на ВДНХ

Вопросы, на которые предстоит ответить ребятам, будут касаться как истории развития космонавтики, так и интересных технических аспектов полетов на орбиту. Викторина поможет участникам взглянуть по-новому на ракетно-космическую отрасль и ее развитие.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Кроме того, 1 августа Главная выставка страны отметит свой 82-й день рождения. Центр «Космонавтика и авиация» в этот день приглашает на тур «Между небом и землей» и экскурсии «Космические форпосты. Станция «Мир» и другие» и «Мир во Вселенной». В «Технограде» 31 июля и 1 августа пройдут дни открытых дверей учебного центра «Становление». А резидент парка ремесел и студии мозаики «Сад «Гранат» в воскресенье проведет тематические мастер-классы, участники которых смогут сделать мини-панно с изображением арки главного входа и мозаику по эскизам барельефов и майолики ВДНХ.

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