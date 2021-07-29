В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Жители городов около Москвы ополчились против самолетов

Lenta.ru
55 минут назад

Жители подмосковных городов — Красногорска, Солнечногорска — и московского района Митино ополчились против самолетов, летающих над их домами, пишет «Коммерсантъ». Они жалуются на шум, из-за которого не могут спать, панические атаки, гипертонию, нервные расстройства и непрекращающийся стресс.

Жители городов около Москвы ополчились против самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам жалобщиков, аэропорт Шереметьево установил новые маршруты взлета самолетов, проходящие около густонаселенных районов. Это произошло в конце 2020 года. После снятия ограничений на полеты, введенных из-за пандемии, число рейсов существенно возросло, и гул от самолетов практически не прекращается, пояснили граждане. Один из жителей деревни Юрлово заявил, что самолеты над его домом пролетают с интервалами в три-пять минут на высоте 1–1,2 тысячи метров. Мужчина вынужден держать окна закрытыми.

Видео дня

Инициативная группа жителей Подмосковья направила соответствующие запросы в Росавиацию, Ространснадзор, региональный парламент и Госдуму. Жалобы были также переданы спецпредставителю президента по вопросам природоохранной деятельности Сергею Иванову, лично президенту России Владимиру Путину и бизнесмену Аркадию Ротенбергу (он — один из акционеров компании TPS Avia, контролирующей Шереметьево).

В Росавиации утверждают, что схемы авиационных маршрутов разработаны в строгом соответствии с правилами, при этом полностью исключить шумовое воздействие невозможно. Подмосковный Роспотребнадзор, проведя измерения шумового фона, направил материалы проверки в прокуратуру.

В Шереметьево в ответ на запрос «Коммерсанта» сообщили, что новая структура воздушного пространства соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). Кроме того, там якобы провели «мероприятия по снижению шума». Издание также получило жалобы на шум от жителей районов, расположенных вблизи аэропорта Внуково. В соцсетях на низко летающие самолеты стали жаловаться и жители окрестностей аэропорта Домодедово.

Ранее эксперты назвали главные ошибки, допускаемые россиянами при проведении шумоизоляционных работ в квартирах, — это выбор неподходящих для звукоизоляции материалов, неправильная технология их установки и отсутствие такой же «прошивки» в соседских квартирах.

Новости Москвы,Аркадий Ротенберг,Сергей Иванов,Владимир Путин,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Ространснадзор,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,Росавиация,Госдума,Красногорск,Солнечногорск,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители