В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Жители столицы смогут в августе увидеть серебристые облака

Вечерняя Москва
25 минут назад

У жителей столицы будет возможность увидеть в августе уникальное атмосферное явление — серебристые облака. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Москвичи смогут в августе увидеть серебристые облака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Весь август высока вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт, — говорится в прогнозе, опубликованном на сайте учреждения.

В планетарии пояснили, что серебристые облака можно наблюдать летом на фоне темного неба ночью в средних и высоких широтах. Обычно они расположены невысоко над горизонтом — 3–10 градусов — в северной части неба. Образование облаков происходит в верхних слоях атмосферы, на высотах в пределах 80–90 километров. Они освещаются солнцем, которое еще неглубоко опустилось за линию горизонта. Так, в Северном полушарии облака заметны в северной части неба, а в Южном — в южной.

По словам специалистов, чтобы образовались такие облака, необходимо совпадение трех факторов: достаточное количество водяного пара, температура до минус 100 градусов и присутствие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда. При формировании облаков центрами конденсации влаги выступают частицы метеоритной пыли. Солнечный свет рассеивается мельчайшими кристаллами льда и придает облакам их характерный голубовато-синий цвет.

Серебристые облака светятся исключительно ночью, а днем они не видны.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители