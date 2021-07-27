Москвичи смогут в августе увидеть серебристые облака

В планетарии пояснили, что серебристые облака можно наблюдать летом на фоне темного неба ночью в средних и высоких широтах. Обычно они расположены невысоко над горизонтом — 3–10 градусов — в северной части неба. Образование облаков происходит в верхних слоях атмосферы, на высотах в пределах 80–90 километров. Они освещаются солнцем, которое еще неглубоко опустилось за линию горизонта. Так, в Северном полушарии облака заметны в северной части неба, а в Южном — в южной.