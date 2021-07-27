Камеры в столице сняли тысячи говорящих по телефону водителей

"За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, - и это страшные цифры, потому что именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней", - говорится в сообщении.