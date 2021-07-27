Камеры в столице сняли тысячи говорящих по телефону водителей

Камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода зафиксировали более 3,5 тыс. водителей, разговаривающих по телефону во время поездки. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.
"За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, - и это страшные цифры, потому что именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что дорожные камеры получат в ближайшее время новую функцию фиксации нарушений ПДД. Уточняется, что фиксировать опасные маневры будет помогать нейросеть.
Система будет видеть, что автомобиль следует на достаточно высокой скорости по сравнению с общим потоком.
Еще один маркер опасного движения, которое смогут распознать камеры, это приближение машины на высокой скорости к другому транспортному средству.