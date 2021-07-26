Грязная Москва-река возмутила пользователей сети

«Почему-то этим летом начали очень редко убирать реку. Не я один это замечаю», — отметил один из комментаторов. «Не помню, чтобы раньше такое было. Всегда было не суперчисто, но в этом году прям совсем плохо», — согласилась с ним другая участница группы.