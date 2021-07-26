Грязная Москва-река возмутила пользователей сети

В сеть попало видео загрязненной Москвы-реки в районе Фрунзенской набережной. Соответствующий ролик был опубликован в группе Secret Hamovniki в Facebook.
На видео видно, как на поверхности воды плавают остатки еды, бутылки, мусор и листья.
«А вообще существует ли какой-то экологический надзор?» — возмутилась жительница района, опубликовавшая запись.
«Почему-то этим летом начали очень редко убирать реку. Не я один это замечаю», — отметил один из комментаторов. «Не помню, чтобы раньше такое было. Всегда было не суперчисто, но в этом году прям совсем плохо», — согласилась с ним другая участница группы.
Одна из пользовательниц соцсети отметила под видео аккаунт «Мосэкономониторинга», чтобы его представители обратили внимание на ситуацию.
Ранее в городе нашли причину массовой гибели уток в Москве-реке. Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды заявил, что птицы могли погибнуть из-за того, что съели много закисшего на жаре хлеба.