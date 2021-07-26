Москвич потребовал от «Макдоналдса» два миллиона рублей

Москвич подал иск на «Макдоналдс» в Тверской суд с требованием выплатить ему два миллиона рублей за сломанную ногу. Рассмотрение иска назначено на 18 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мужчина требует два миллиона рублей рублей компенсации за то, что поскользнулся на лестнице в одном из ресторанов быстрого питания и сломал ногу. Помимо этого, он требует оплатить расходы на лечение, которые, по его словам, составили 65 тысяч рублей.

Степень тяжести перелома ноги заявителя и иные подробности инцидента в суде не уточнили.