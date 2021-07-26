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РПЦ отказалась от крестного хода в Москве в День крещения Руси

Говорит Москваиещё 1
52 минуты назад

Духовенство объяснило это решение сложной эпидемиологической обстановкой.

РПЦ отказалась от крестного хода в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас несколько лет подряд был крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру, но 28 июля его не будет. При этом богослужения пройдут во всей Церкви», — сказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что крестный ход проведёт Украинская православная церковь в Киеве. Мероприятие состоится 27 июля наряду с литургией в Киево-Печерской лавре, передаёт ТАСС.

Новости Москвы,Владимир Легойда,РПЦ,ИТАР-ТАСС,
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