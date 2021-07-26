РПЦ отказалась от крестного хода в Москве

«У нас несколько лет подряд был крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру, но 28 июля его не будет. При этом богослужения пройдут во всей Церкви», — сказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда.