Синоптики рассказали о "разнообразной" погоде в Москве

В Москве в предстоящие несколько дней погодные условия будут меняться так, чтобы удовлетворить любой вкус. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Хотя у всех свои представления о хорошей погоде, все они могут быть удовлетворены, отметил синоптик. В воскресенье, 25 июля, температура воздуха будет около 23–25 градусов. Для любителей более жаркой погоды в понедельник столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов, во вторник — до 28–29 градусов.

Среда, 28 июля, также порадует поклонников жаркого лета: температура будет достигать 30 градусов. При этом дожди в столице в ближайшие четыре дня не ожидаются, рассказал Вильфанд ТАСС.