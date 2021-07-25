В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«На любой вкус»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Вечерняя Москваиещё 5
28 минут назад

В Москве в предстоящие несколько дней погодные условия будут меняться так, чтобы удовлетворить любой вкус. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики рассказали о "разнообразной" погоде в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Хотя у всех свои представления о хорошей погоде, все они могут быть удовлетворены, отметил синоптик. В воскресенье, 25 июля, температура воздуха будет около 23–25 градусов. Для любителей более жаркой погоды в понедельник столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов, во вторник — до 28–29 градусов.

Среда, 28 июля, также порадует поклонников жаркого лета: температура будет достигать 30 градусов. При этом дожди в столице в ближайшие четыре дня не ожидаются, рассказал Вильфанд ТАСС.

Однако после этого в Москве прогнозируются обильные осадки. Как уточнил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в период с 29 по 31 июля в Москве и Московской области может выпасть около 15 процентов месячной нормы осадков, притом что в настоящее время метеорологи отмечают их дефицит. С учетом уже прошедших в регионе дождей ожидается около половины нормы за весь июль.

Новости Москвы,Погода,Юрий Варакин,Роман Вильфанд,Росгидромет,ИТАР-ТАСС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители