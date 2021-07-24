Москва стала самым чистым городом России

Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых городов России, составленном Объединенным народным фронтом (ОНФ). Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.
По его словам, Москва стала абсолютным лидером рейтинга почти по всем показаниям исследования, в том числе по критерию наличия контейнеров для раздельного сбора мусора и чистоты на площадке.
В пятерке лидеров по темпам внедрения системы раздельного сбора мусора также вошли Московская, Новосибирска и Оренбургская области и Алтайский край.
Также глава департамента напомнил, что в Москве реализуется программа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» в рамках национального проекта «Экология». В этом году доля ТКО, отправленных на переработку, должна составить 38 процентов, 22,8 процента отправятся на утилизацию, а 77,2 процента — на захоронение.
При этом уже в первом полугодии Москва отправила на переработку 50,7 процента твердых коммунальных отходов.
Ранее жители Алексеевского района столицы пожаловались на мусор, заваливший детскую площадку во дворе одного из жилых домов.