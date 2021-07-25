Участок "красной" ветки столичного метро откроют досрочно

Ранее закрытый участок "красной" линии столичного метро откроют на две недели раньше, сообщается на сайте мэра Москвы.

Фото: © РИА Новости. Максим Блинов © РИА Новости. Максим Блинов

"26 июля на две недели раньше заявленного срока заработают станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" Сокольнической линии метро. Планировалось, что участок откроют восьмого августа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что движения поездов не будет только между станциями "Юго-Западная" и "Университет", так как на станции "Проспект Вернадского" строят переход на будущую станцию Большой кольцевой линии.

Уточняется, что на время закрытия станций пассажиры могут продолжать пользоваться автобусами КМ, которые следуют с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная".