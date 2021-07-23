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Деревья упали на дом на востоке Москвы

РИАМО
1 час назад

В Москве проводится прокурорская проверка в связи с падением деревьев на жилой дом на востоке столицы, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Деревья упали на дом на востоке Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

2 дерева упали на жилой многоквартирный дом на улице Бойцовой. Проверка поручена Преображенской межрайонной прокуратуре. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

Соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме, поставлено прокуратурой на контроль.

По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По данным Гидрометцентра России, в пятницу порывы ветра в Москве местами могут усиливаться до 15 м/с.

Новости Москвы,Генпрокуратура РФ,
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