Деревья упали на дом на востоке Москвы

В Москве проводится прокурорская проверка в связи с падением деревьев на жилой дом на востоке столицы, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
2 дерева упали на жилой многоквартирный дом на улице Бойцовой. Проверка поручена Преображенской межрайонной прокуратуре. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.
Соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме, поставлено прокуратурой на контроль.
По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
По данным Гидрометцентра России, в пятницу порывы ветра в Москве местами могут усиливаться до 15 м/с.