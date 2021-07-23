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Под Москвой после Курбан-байрама нашли свалку туш баранов

Мослента
35 минут назад

В подмосковном поселке Коренево местные жители нашли свалку трупов баранов и обратились в полицию с жалобами на разлагающиеся в поле останки. Животных массово убили и принесли в жертву на Курбан-Байрам — один из главных мусульманских праздников. Фото и видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Под Москвой после Курбан-байрама нашли свалку туш баранов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео видно, что головы, ноги и шкуры баранов после жертвоприношений завернули в мешки и выбросили в канаву. Отмечается, что на жаре они начали разлагаться и источать зловоние.

О произошедшем узнала Люберецкая администрация — там пообещали убрать останки с поля и найти виновных.

Ранее московским мусульманам рассказали о новом формате празднования Курбан-Байрама. Сообщалось, что молитвы в честь праздника 20 июля пройдут в мечетях столицы без присутствия верующих, а все мероприятия перенесли в онлайн-формат ввиду пандемии коронавируса.

Новости Москвы,Коренево,
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