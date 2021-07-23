Под Москвой после Курбан-байрама нашли свалку туш баранов

В подмосковном поселке Коренево местные жители нашли свалку трупов баранов и обратились в полицию с жалобами на разлагающиеся в поле останки. Животных массово убили и принесли в жертву на Курбан-Байрам — один из главных мусульманских праздников. Фото и видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На видео видно, что головы, ноги и шкуры баранов после жертвоприношений завернули в мешки и выбросили в канаву. Отмечается, что на жаре они начали разлагаться и источать зловоние.

О произошедшем узнала Люберецкая администрация — там пообещали убрать останки с поля и найти виновных.