Под Москвой после Курбан-байрама нашли свалку туш баранов

В подмосковном поселке Коренево местные жители нашли свалку трупов баранов и обратились в полицию с жалобами на разлагающиеся в поле останки. Животных массово убили и принесли в жертву на Курбан-Байрам — один из главных мусульманских праздников. Фото и видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Москва с огоньком».
На видео видно, что головы, ноги и шкуры баранов после жертвоприношений завернули в мешки и выбросили в канаву. Отмечается, что на жаре они начали разлагаться и источать зловоние.
О произошедшем узнала Люберецкая администрация — там пообещали убрать останки с поля и найти виновных.
Ранее московским мусульманам рассказали о новом формате празднования Курбан-Байрама. Сообщалось, что молитвы в честь праздника 20 июля пройдут в мечетях столицы без присутствия верующих, а все мероприятия перенесли в онлайн-формат ввиду пандемии коронавируса.