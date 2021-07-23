Торговля в Москве показала взрывной рост

«Это говорит о том, что отрасль выжила, выстояла, и я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей, и того, чтобы москвичи могли работать, получать достойную зарплату», — процитировал ТАСС Собянина. По словам мэра, в условиях пандемии компании организовали онлайн-торговлю, доставку на дом. «Для многих предприятий это было болезненно, но в целом отрасль справилась даже с этими непростыми ситуациями и задачами», — считает градоначальник.