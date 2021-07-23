В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Торговля в Москве показала взрывной рост на 40%

Секрет Фирмы
1 час назад

В Москве за первые 6 месяцев оборот предприятий торговли вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заявил мэр Сергей Собянин. За первое полугодие 2021 года в городе продали товаров и услуг на 3 трлн рублей. Оборот продовольственных товаров увеличился на 13%, непродовольственных — на 47%, продажи автомобилей и запчастей взлетели на 59%. В результате московская торговля дала на 35% больше налогов.

Торговля в Москве показала взрывной рост
Фото: UnsplashUnsplash

«Это говорит о том, что отрасль выжила, выстояла, и я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей, и того, чтобы москвичи могли работать, получать достойную зарплату», — процитировал ТАСС Собянина. По словам мэра, в условиях пандемии компании организовали онлайн-торговлю, доставку на дом. «Для многих предприятий это было болезненно, но в целом отрасль справилась даже с этими непростыми ситуациями и задачами», — считает градоначальник.

Ранее «Секрет фирмы» писал, что российским фермерам могут разрешить торговлю прямо в полях. С инициативой выступил Минсельхоз. В ведомстве отметили, что это поможет снизить им расходы, поскольку рынки и ярмарки зачастую находятся далеко от хозяйств.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Минсельхоз,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители