Торговля в Москве показала взрывной рост

В Москве за первые 6 месяцев оборот предприятий торговли вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заявил мэр Сергей Собянин. За первое полугодие 2021 года в городе продали товаров и услуг на 3 трлн рублей. Оборот продовольственных товаров увеличился на 13%, непродовольственных — на 47%, продажи автомобилей и запчастей взлетели на 59%. В результате московская торговля дала на 35% больше налогов.
«Это говорит о том, что отрасль выжила, выстояла, и я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей, и того, чтобы москвичи могли работать, получать достойную зарплату», — процитировал ТАСС Собянина. По словам мэра, в условиях пандемии компании организовали онлайн-торговлю, доставку на дом. «Для многих предприятий это было болезненно, но в целом отрасль справилась даже с этими непростыми ситуациями и задачами», — считает градоначальник.
Ранее «Секрет фирмы» писал, что российским фермерам могут разрешить торговлю прямо в полях. С инициативой выступил Минсельхоз. В ведомстве отметили, что это поможет снизить им расходы, поскольку рынки и ярмарки зачастую находятся далеко от хозяйств.